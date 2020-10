PSG Mercato : La confidence de Marco Verratti sur son avenir

Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti est aujourd’hui un cadre de l’effectif de Thomas Tuchel. Malgré les sollicitations et la concurrence à son poste, le milieu de terrain ne se voit pas quitter Paris.

Marco Verratti lève les doutes sur son avenir avec le PSG

Milieu de terrain du Paris Saint-Germain depuis huit ans, Marco Verratti affiche une longévité exceptionnelle dans l’effectif parisien. À l’époque, Leonardo n’avait déboursé « que » 12 millions d’euros pour s’attacher les services de l’Italien. Avec Paris, le joueur formé à Pescara a tout vécu. Vainqueur à multiples reprises des compétitions domestiques, le milieu de 27 ans était proche du graal continental la saison dernière. Le PSG a échoué en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1). Malgré cette déconvenue, les sollicitations de clubs à l’étranger et la concurrence à son poste, « le petit hibou » s’inscrit dans la durée avec le club francilien. Il l’a encore fait savoir ce vendredi en conférence de presse avec la Squadra Azzurra.

Une bonne nouvelle pour la direction du PSG

Pour Marco Verratti, un départ du Paris Saint-Germain n’est pas d’actualité. « Pendant ces 8 années, j’ai toujours joué avec de grands champions et en ce moment, il ne me vient pas à l’esprit de quitter le PSG car je me sens bien là-bas et puis dans le futur, nous verrons », a confié le milieu international (36 sélections/3 buts) selon les propos rapportés par Foot Mercato. La direction parisienne va apprécier ce message. Pour rappel, le milieu italien est lié au club de la capitale jusqu’en 2024.