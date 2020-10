PSG : Succession de Tuchel, un vieux candidat refait surface

À moins d’un an de l’expiration de son contrat avec le PSG, rien n’indique que Thomas Tuchel sera prolongé. Certains techniciens comme Mauricio Pochettino se tiennent déjà prêts pour remplacer l’Allemand sur le banc parisien.

PSG Transfert : Maurico Pochettino en contact avec Doha

Finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, Thomas Tuchel ne s’est pas offert un matelas de sécurité. Le coach du Paris Saint-Germain n’a pas reçu de proposition de prolongation de contrat entre temps. Pire, le début de saison mitigé du PSG et ses relations tendues avec Leonardo ne jouent pas en faveur de l’Allemand. Dans ce contexte, il est possible que l’ancien de Dortmund n’occupe plus le banc parisien au terme de la saison. Tuchel en sursis, Mauricio Pochettino pense signer son retour à Paris cette fois en tant qu’entraîneur. Selon Duncan Castles, le technicien argentin est en contact avec les hautes instances qataries pour remplacer l’Allemand. « Tuchel est un entraîneur qu’il faudra au moins remplacer l’été prochain. Pochettino est quelqu’un qui a déjà discuté avec le Qatar. C’est un job qu’il cible et il sera candidat », a indiqué le journaliste dans le Transfert Window Podcast.

Des chances pour Pochettino de remplacer Tuchel ?

Présenté comme un potentiel successeur de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est libre depuis son limogeage de Tottenham en novembre. Comme son alter égo allemand, il a été finaliste de la Ligue des champions avec les Spurs. Mais Leonardo pourrait se présenter comme un obstacle à sa venue à Paris. Le directeur sportif du PSG a son favori pour remplacer l’encombrant Tuchel. Le Brésilien préfère Massimiliano Allegri sur le banc parisien en cas de départ du technicien allemand. Le coach italien présente lui aussi l’avantage d’être libre depuis son départ de la Juventus de Turin en 2019. Comme pour dire que Pochettino devra sortir des arguments convaincants pour persuader Leonardo.