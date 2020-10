Stade rennais Mercato : ASSE, ce qui a coincé pour Mbaye Niang

Mbaye Niang devait quitter le Stade rennais pour un prêt d’une saison à l’ ASSE. Le buteur du SRFC est arrivé dans la ville de Saint-Étienne où il a passé la visite médicale. Alors que son transfert aurait dû être officialisé dans la foulée, aucune communication des Verts n’a annoncé sa signature.

Stade rennais Mercato : Mbaye Niang fait mariner l’ ASSE

Au Stade rennais, Julien Stéphan veut bien compter sur Mbaye Niang cette saison. Le coach des Rouge et Noir l’a déjà dit au joueur avant de le réitérer sur les antennes de RMC Sport. Seulement, la concurrence s’étant renforcée au club breton avec les signatures de Terrier, Guirassy et Doku, il exige que le sénégalais accepte la compétition en interne. Il faut croire que le joueur ne semble pas vouloir cette situation qu’il a pourtant créée. En disant sur les médias son envie de rejoindre l’OM, Niang a poussé ses dirigeants à recruter d’autres joueurs pour éviter de se retrouver sans le moindre attaquant en cas de son départ.

Depuis, le Stade rennais s’est accordé avec l’ ASSE sur le prêt sans option d’achat de Mbaye Niang. Saint-Étienne ne devrait avoir aucune autre dépense que le salaire du joueur. Seulement, la signature n’a pas été officialisée à cause des tergiversations du buteur. Niang a un petit souci non réglé avec ses agents dont il veut se séparer. Ces derniers ont pourtant un contrat qui court jusqu’en janvier prochain. Bien que pas impliqués dans les négociations entre l’ ASSE et l’attaquant, ils ont débarqué au club stéphanois pour revendiquer leur commission sur le transfert.

Le SRFC n'en a peut-être pas terminé avec Niang

Selon l’Équipe, les dirigeants stéphanois prévoient de régler ce problème rapidement. Les différentes parties sont en contact pour trouver une solution. Niang voudrait arrêter de travailler avec ses agents à cause de son transfert manqué à l’OM. Alors qu’il s’est livré à des déclarations qui lui ferment certaines portes au SRFC, il regrette que ces agents ne lui aient pas trouvé de porte de sortie. Le voilà qui se retrouve à négocier un prêt avec l’ASSE qui ne jouera pas la Ligue des champions cette saison. Le club du Forez ne participe simplement à aucune compétition européenne. Pour un joueur qui a aidé Rennes à se qualifier en C1, les 8 mois de la saison qu'il pourrait vivre à Saint-Étienne s'annoncent sans saveur particulière.

Un autre souci serait aussi soulevé par le joueur du SRFC. Mbaye Niang réclamerait 150 000 euros de primes que devait lui verser le Stade rennais. « Ce problème serait désormais réglé. Bien que Niang étant sur le départ, le SRFC aurait fini par accepter de la lui payer», fait savoir l’Équipe. Mais cette affaire n’est pas non plus la dernière à justifier la lenteur de son transfert. Julien Stéphan aurait déclaré au média sportif : « On a eu une vraie discussion qui me fait penser qu'il n'était pas tout à fait sûr de lui. Je n'en sais pas plus aujourd'hui (vendredi). Je n'ai pas à être optimiste ou pessimiste, en vérité. Il prendra la décision qui lui semblera être la meilleure. »