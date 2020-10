OM Mercato : M’Baye Niang proposé comme joker !

Joueur du Stade rennais en passe de s’engager avec l’ ASSE, M’Baye Niang a cherché à rejoindre l’ OM ces dernières heures. L’attaquant sénégalais se voyait devenir le joker des Phocéens.

Mercato : M’Baye Niang à l' OM plutôt qu'à l' ASSE ?

Quel club pour l'attaquant du SRFC ?













M’Baye Niang continue d’hésiter au moment de s’engager avec l’ ASSE dans le cadre d’un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Le sénégalais a trouvé un accord avec le club du Forez et le Stade rennais a aussi donné son OK à l’AS Saint-Étienne pour son transfert. Après avoir passé la traditionnelle visite médicale à Saint-Étienne, le joueur n’a pas signé chez les Verts. Si plusieurs raisons expliquent cette lenteur du dossier, un tout autre problème a été mis en avant par le journaliste Mohamed Bouhafsi de RMC Sport.En effet, le responsable de la rédaction foot du média sportif explique que « Jusqu’à il y a encore quelques heures, l’entourage de M’Baye Niang nous disait qu’il n’avait pas envie d’aller à Saint-Étienne et que son rêve restait l’OM. Il voulait voir s’il n’y avait pas une possibilité d’arriver en tant que joker, si l’OM ne prenait pas de latéral droit. Finalement, après la conférence de presse d’André Villas-Boas et de Pablo Longoria ce mercredi après-midi, M’Baye Niang a compris que la piste menant à l’OM était morte ».M’Baye Niang pourrait ne pas signer à l’As Saint-Étienne non plus malgré le grand intérêt de Claude Puel pour ses services. Le technicien stéphanois a plusieurs fois parlé avec le buteur pour le convaincre de rejoindre son groupe. Les fans du club ne devraient pas apprécier l’idée selon laquelle il ne signerait dans leur club que par défaut. M’Baye Niang a montré à Julien Stéphan qu’il hésitait à signer chez les Verts. Un problème avec ses agents serait aussi à la base de la lenteur puisque ces derniers voudraient encaisser une commission non prévue au deal initial auquel ils n’auraient pas participé, l’attaquant du Stade rennais ayant lui-même négocié avec l’ASSE.À cause de leur échec à le caser à l' Olympique de Marseille, Mbaye Niang chercherait à rompre son contrat avec eux. Le contrat liant le joueur aux agents prend fin au mois de janvier prochain.