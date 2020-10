Barça : Pour Luis Suarez, l’avenir de Messi est déjà bouclé

Ancien joueur du Barça, Luis Suarez a évoqué l’avenir de Lionel Messi. Pour l’international uruguayen, le génie argentin pourrait quitter prochainement le FC Barcelone. S'il restait, ce serait à une condition.

Barça : départ de Lionel Messi la saison prochaine ?

Le mercato estival a été très mouvementé pour Lionel Messi. Mécontent du recul du Barça ces dernières années, l’international argentin voulait partir en faisant jouer une clause de son contrat. Mais à l’issue d’un véritable bras de fer, les dirigeants catalans ont pu retenir de gré leur capitaine. Ce dernier est donc resté dans l’écurie de Liga cette saison, en attendant probablement son départ en fin de saison, à la fin de son contrat. Sauf que plusieurs observateurs pensent que, malgré cet incident, l’Argentin ne quittera jamais le FC Barcelone. Mais Luis Suarez ne partage pas cet avis. Selon l’ancien buteur barcelonais, qui s’est engagé avec l’Atletico Madrid cette saison, Lionel Messi n’est plus indéboulonnable et pourrait quitter la Catalogne. « Il y a une possibilité que Messi puisse jouer pour un autre club », a prévenu l’ancien de Liverpool pour ESPN.

De nouveaux dirigeants barcelonais pour retenir l’Argentin ?

Mais Luis Suarez ne veut pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Selon l’attaquant uruguayen, le Barça a toujours un moyen de retenir le sextuple Ballon d’Or. Pour l’Uruguayen, si le natif de Rosario « se sent encore heureux et confortable et que de nouveaux dirigeants arrivent, il voudra continuer avec le club ». Pour rappel, une motion de censure déposée contre l’administration Josep Maria Bartomeu a recueilli 18 090 voix, soit plus que le minimum requis (16 521votes). Ce qui pourrait conduire à un référendum sur le maintien ou non de Josep Maria Bartomeu à la tête du Barça. En cas de départ anticipé de Josep Maria Bartomeu, avec qui Lionel Messi n’entretient plus de bonnes relations, ce dernier pourrait reconsidérer son envie de partir la saison prochaine.