Ex- ASSE Mercato : que de mauvaises nouvelles pour William Saliba

Ancienne perle de l’ ASSE, William Saliba s’enterre en Angleterre. Le joueur transféré à Arsenal n’a pu revenir dans le Forez malgré son très fort intérêt. Les dernières nouvelles montrent qu’un retour à Saint-Étienne était sûrement la meilleure des options pour sa carrière.

William Saliba, Arsenal le pire choix de sa carrière ?

Transféré, puis prêté à l’ ASSE une saison, William Saliba a rejoint Arsenal lors de ce mercato estival. Petit problème, le défenseur n’est pas vraiment dans les plans de son entraîneur Mikel Arteta, lequel ne compte même pas le garder dans son effectif cette saison. Le sachant, l’ancien Stéphanois a insisté pour revenir à la maison à l’ ASSE, une chose qui déplaît fortement à son coach qui compte le céder en seconde division anglaise, probablement à Brentford. Le média Goal annonce une grande concurrence sur le dossier. Malgré un intérêt de Watford, Brentford serait en pole position pour accueillir William Saliba en Championship.

Destination Championship pour l'ex-prodige de l' ASSE ?

Le mercato des clubs de Championship étant toujours ouvert jusqu’au 16 octobre prochain, le défenseur français de 19 ans a de grandes chances de finir dans un de ces deux clubs. L’AS Saint-Étienne, qui voulait le faire revenir en France, ne peut faire de lui son joker du mercato estival. William Saliba n’a plus de licence française contrairement à M’Baye Niang que veut aussi le club. Il n’est pas libre de tout contrat non plus, ce qui le sort des critères de joker. Triste pour un joueur qui avait pourtant entamé sa progression comme le montrent ses prestations de la saison passée. Claude Puel avait d’ailleurs fortement insisté lui aussi pour le ramener à l’AS Saint-Étienne sans succès. Le joueur, en cas de transfert en deuxième division anglaise, aura fait le plus mauvais choix de sa carrière en signant à Arsenal FC. Ce club avait pourtant déboursé 30 millions d'euros le 15 juillet 2019 pour le recruter.