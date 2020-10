OM Mercato : Ce que cache le rapprochement Sanson - Zahavi

L' OM était en plein mercato quand Morgan Sanson s’est rapproché du célèbre agent de joueurs Pini Zahavi. On en sait un peu plus sur les motivations de ce rapprochement entre le milieu de terrain de l’ Olympique de Marseille et le très influent agent israélien.

OM Mercato : Morgan Sanson ouvert à un départ

Destiné à une grosse vente pour renflouer les caisses de l’ OM, Morgan Sanson est finalement resté au club. Et pourtant, l’ancien joueur de Montpellier HSC voulait quitter l'Olympique de Marseille lors du mercato estival. C’est même la raison pour laquelle il s’est rapproché du célèbre agent de joueurs, Pini Zahavi, cet été. Selon les informations de L'Équipe ce samedi, Pini Zahavi était chargé de faciliter un départ de l’ex-Manceau, probablement en Premier League, championnat dans lequel l'Israélien s'est spécialisé. En Angleterre, plusieurs clubs dont West Ham, Wolverhampton […] auraient été attirés par le profil du Phocéen. Mais le mercato estival, marqué par le coronavirus, n’a pas permis de trouver une destination sportivement et financièrement intéressante pour le natif de Saint-Doulchard. Toujours selon le quotidien sportif, après avoir refusé l’intérêt du Zénit Saint-Pétersbourg (D1 de Russie), Morgan Sanson a décidé de rester à l’ OM pour jouer la Ligue des champions.

Quel début de saison pour le milieu relayeur ?

Bien en a pris à Morgan Sanson de rester à l’ OM malgré une grosse concurrence dans le secteur du milieu de terrain (Valentin Rongier, Kevin Strootman, Boubacar Kamara, Michaël Cuisance). En ce début de saison, le milieu relayeur est l’un des joueurs clés du système de jeu mis en place par l'entraîneur portugais André Villas-Boas. Titularisé 5 fois sur les 6 journées de Ligue 1 déjà disputées, Morgan Sanson (26 ans) a marqué un but et délivré deux passes décisives. Pour rappel, l'ancien joueur de Montpellier HSC est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2022.