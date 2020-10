RC Lens Mercato : Les raisons de la signature de Kalimuendo

Lancé cette année par Thomas Tuchel, Arnaud Kalimuendo va finir la saison sous le maillot du RC Lens. L’attaquant de 18 ans est prêté avec option d’achat pour le reste de la saison aux Sang et Or. Interrogé par L’Équipe, le titi parisien est revenu sur son choix lensois.

Arnaud Kalimuendo se livre sur sa venue au RC Lens

Malgré les départs de Cavani et Choupo-Moting, Arnaud Kalimuendo n’évoluera pas avec le PSG cette saison. Il est prêté avec option d’achat au RC Lens. Pour le jeune avant-centre, son choix de rejoindre le club artésien n’est pas anodin. En quête d’un meilleur temps de jeu, le titi parisien a accepté de partir à Lens. « J’aurais pu rester à Paris, mais j’ai fait ce choix pour le temps de jeu », a expliqué le joueur de 18 ans dans un entretien au quotidien sportif. Courtisé par le Stade brestois et à l’étranger, Kalimuendo a été séduit par Franck Haise et la qualité de l’effectif lensois. « J’ai choisi Lens car leur discours m’a plu, le coach me suivait, c’est un club historique. J’ai vu leurs matchs, c’est solide et, offensivement, il y a de quoi faire avec Kakuta ou Ganago », a-t-il poursuivi.

RCL : Les belles promesses pour Kalimuendo

Arnaud Kalimuendo a fait ses débuts en Ligue 1 cette saison. C’était justement contre le RC Lens lors de la 2e journée. Titulaire, le natif de Suresnes a disputé 71 minutes contre les Sang et Or. Le jeune attaquant a des chances de vivre son baptême de feu avec le RCL à la reprise. Lens se déplace sur la pelouse du Lille OSC pour le derby du Nord. Avec la blessure de Ganago, le joueur prêté par Paris peut prétendre à une titularisation pour ce choc. De retour dans l’élite, le RC Lens réalise un bon début de saison. Les hommes de Franck Haise occupent la 3e place du championnat, seule une unité les sépare du leader rennais. Au vu de son mercato, Lens a mis toutes les chances de son côté pour réaliser une saison d’exception.