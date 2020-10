OL Mercato : Anthony Lopes prend une grosse décision

Gardien numéro un de l’ OL, Anthony Lopes n’envisage pas de jouer dans un autre club jusqu’à la fin de sa carrière. L’international portugais assure être très heureux à l’Olympique Lyonnais.

Anthony Lopes à l’ OL jusqu’à la fin de sa carrière ?

Anthony Lopes s’est confié sur son avenir dans les colonnes du Progrès. L’international portugais déclare être « peut-être le joueur d’un club ». « En tout cas, jusque-là oui », a rappelé le dernier rempart portugais qui n’a pas encore connu un autre club que l’ OL. « Je me sens très bien ici, dans un club qui me correspond. Ce blason, ces couleurs, cette ville, sont en moi », a assuré le portier portugais. Selon le vainqueur de l’Euro 2016, le statut de l’Olympique Lyonnais et la proximité de sa famille et de ses amis contribuent également à son bonheur d’être à l’ OL. « Je suis dans un club de très haut niveau, près de ma famille, de mes amis », a expliqué le gardien rhodanien. Pour le Portugais, sa dernière prolongation est une preuve de son attachement à l’ OL et de son désir d’y passer toute sa carrière. « Si j’ai prolongé quatre ans, c’est parce que je suis attaché au club et qu’en aucun cas, je n’avais envie d’aller voir ailleurs », a déclaré le dernier rempart des Gones.

Le Lyonnais absent pour France-Portugal

Demain dimanche 11 octobre, l’équipe de France affrontera le Portugal en Ligue des Nations. Anthony Lopez ne sera pas présent lors de ce choc. Déclaré positif au coronavirus lors du test de dépistage de la sélection portugaise, le gardien rhodanien a été mis à l’isolement. Un véritable coup dur pour la sélection portugaise. En revanche, côté OL, l’absence du portier avec la sélection portugaise est une bonne nouvelle. Cette absence permettra au gardien de se consacrer uniquement sur la formation lyonnaise, dans le dur en ce début de saison, après son brillant parcours en Ligue des champions.