RC Lens : Les supporters font une suggestion à Franck Haise

Le RC Lens se déplacera sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy pour défier le LOSC, le week-end prochain lors de la 7e journée de Ligue 1. Un derby auquel Facundo Medina ne participera pas. Mais Franck Haise s’est vu souffler un nom par les supporters pour remplacer le défenseur argentin.

RC Lens : Aleksandar Radovanovic plébiscité pour remplacer Facundo Medina

Le week-end prochain, le RC Lens va disputer son premier derby du Nord contre le LOSC depuis 5 ans. Franck Haise aurait aimé avoir son monde au grand complet pour ce choc. L’entraîneur lensois sera pourtant privé des services de l’un de ses défenseurs les plus en forme en ce début de saison, Facundo Medina, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Les supporters du RC Lens ont donc massivement conseillé à leur entraîneur de remplacer l’Argentin par Aleksandar Radovanovic. Dans un sondage organisé par Lensois.com, les fans du club Sang et Or ont plébiscité Aleksandar Radovanovic avec 75% des votes, devant Massadio Haïdara (11% des suffrages) et Steven Fortes (10% des voix).

Quel statut dans l’effectif lensois pour Aleksandar Radovanovic ?

Si Aleksandar Radovanovic est aligné en remplacement de Facundo Medina, il sera considéré comme un miraculé. En effet, le défenseur serbe est tenu à l’écart par l’entraîneur Franck Haise depuis un mois et demi. De plus, les possibilités d’un départ cet été se réduisent progressivement pour lui en raison de la fermeture du mercato dans plusieurs pays. Mais s’il est aligné contre le LOSC, Aleksandar Radovanovic pourrait saisir cette opportunité pour semer le doute dans l’esprit de Franck Haise et se relancer. D’ailleurs, aligné en amical jeudi lors du match entre le RC Lens et Chambly (2-0), le Serbe s’est montré à son avantage.