Nîmes Olympique : Inquiétudes chez les Crocos avant Paris

Le Nîmes olympique joue gros après la trêve internationale. Le club gardois sera opposé au PSG lors de la reprise du championnat. Jérôme Arpinon pourrait disposer d’un groupe diminué pour ce choc.

Le Nîmes olympique inquiet pour un défenseur

Pour un club qui joue le maintien, le Nîmes olympique réalise un début de saison satisfaisant. Les Crocos pointent actuellement à la 13e place de Ligue 1 avec 6 points en autant de journées de championnat. Les hommes de Jérôme Arpinon enregistrent deux victoires pour autant de nuls et de défaites. Nîmes joue gros pour sa prochaine sortie. Le club gardois reçoit le PSG le 16 octobre en ouverture de la 7e journée. Jérôme Arpinon n’est pas serein à la veille de cette affiche. Quelques joueurs ne sont pas certains de disputer ce choc. Il s’agit notamment de Birger Melingqui est touché à un genou comme l’a annoncé le coach nîmois. Mais le Norvégien n’a pas encore déclaré forfait pour les deux prochains matchs de sa sélection (la Roumanie dimanche et l’Irlande du Nord mercredi).

Deux autres absences redoutées par les Crocos

Outre le latéral norvégien, deux autres joueurs du Nîmes olympique ont été touchés durant cette trêve. Il s’agit de Zinedine Ferhat et Lucas Dias. Le milieu algérien est blessé aux adducteurs et est forfait pour les deux matchs des Fennecs. Il a passé des examens mercredi mais la durée de son indisponibilité reste à déterminer. Quant au portier nîmois, il a pris un coup à la tête vendredi en match amical contre Rodez (défaite 3-2). « Lucas a pris un KO., il ne savait plus où il habitait. On n’a pas pris de risque. Quand tu prends un coup à la tête, il faut faire attention », a indiqué Jérôme Arpinon après la rencontre.