PSG Mercato : Moise Kean s'explique sur sa signature à Paris

Moise Kean fait partie des trois recrues surprises du PSG cet été. Prêté par Everton, l’attaquant italien a justifié son choix de rejoindre Paris alors qu’il pouvait rentrer à la Juventus.

Moise Kean justifie le choix du PSG

Auteur d’une première saison décevante avec Everton, Moise Kean devait se trouver un nouveau point de chute cet été. Pourtant annoncé à la Juventus de Turin, l’avant-centre de 20 ans a plutôt rejoint le Paris Saint-Germain. Il est prêté cette saison au PSG par les Toffees. Interrogé par Rai Sport, le jeune attaquant a expliqué pourquoi il a choisi de poser ses valises à Paris. Il révèle vouloir « s’améliorer aux côtés des grands attaquants ». « C’est tout à fait vrai que j’aurais pu retourner à la Juventus […] Je suis jeune, je peux toujours m’améliorer et j’aime le faire aux côtés de grands attaquants. Je progresserai grâce à leur expérience [...] Je suis venu en France pour apprendre », a indiqué le joueur.

Quelle place pour Kean à Paris ?

Avec les départs de Cavani, Choupo-Moting et le prêt d’Arnaud Kalimuendo, Moise Kean sera la doublure de Mauro Icardi. L’attaquant argentin est le seul véritable avant-centre de l’effectif du PSG. Neymar Jr et Kylian Mbappé sont plus mobiles et à l’aise sur les côtés. Sous contrat avec Everton jusqu’en 2024, l’attaquant italien espère revenir plus fort chez les Toffees. Au terme de sa première année en Angleterre, il n’a inscrit que 4 buts en 37 matchs.