OM : Dario Benedetto reçoit le soutien d'un ancien du club

Muet depuis la reprise du championnat, Dario Benedetto est en deçà des attentes placées en lui. Malgré cette mauvaise passe, l’attaquant argentin garde la confiance de Djibril Cissé, ancien buteur marseillais.

Djibril Cissé vole au secours de Dario Benedetto

Comme l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto réalise un début de saison décevant. L’Argentin est à la peine après 6 journées de championnat. Il n’a pas encore inscrit le moindre but depuis la reprise de la Ligue 1. La saison dernière, il avait fallu attendre la 3e journée pour qu’il fasse trembler les filets. Si l’ancien de Boca Juniors fait l’objet de critiques, il est soutenu par Djibril Cissé, auteur de 37 buts sous la tunique de l’OM (2006-2008). Pour l’ancien marseillais, ce que traverse Benedetto est un passage obligé lorsqu’on est attaquant. « Là, il vit une période de difficultés, mais j’ai aussi vécu ce genre de situation. Quand on est attaquant, on a des hauts et des bas. Dès qu’il va reclaquer un but, le deuxième et le troisième vont s’enchainer. Numéro 9, c’est un boulot spécial, ingrat », indique-t-il à La Provence.

Les raisons de la méforme de Benedetto

Pour Djibril Cissé, Dario Benedetto manque encore de repères à Marseille. « C’est un étranger, il arrive en France. On ne se fait pas à la ville, à la langue en un an. Il faut du temps », assure l’ancien international tricolore (41 sélections/9 buts). Avec la concurrence de Luis Henrique (arrivé de Botafogo cet été), Cissé voit l’Argentin « retourner la situation en sa faveur très vite ». « C’est un guerrier, ça se voit », souligne-t-il. Reste à savoir si le numéro 9 de l’OM répondra dès la prochaine sortie de son club. Le club phocéen reçoit Bordeaux le 17 octobre.