OL, Barça Mercato : Memphis Depay donne rendez-vous en hiver

Malgré le fort intérêt du FC Barcelone cet été, Memphis Depay n’a pas quitté l’OL. Pour autant, le Néerlandais ne se voit pas finir la saison à Lyon. Le capitaine lyonnais est ouvert à un départ lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Le départ de Memphis Depay programmé en janvier ?

Annoncé au FC Barcelone cet été, Memphis Depay n’a finalement pas rejoint Ronald Koeman en Catalogne. La Ligue espagnole avait bloqué la venue du Néerlandais chez les Blaugranas. Contrarié par les autorités espagnoles, l’attaquant de 26 ans ronge son frein. Il espère vivre une meilleure situation lors de la prochaine fenêtre du mercato. Mais il ne fait plus du Barça sa priorité. « Nous serons bientôt en janvier. Nous devrons attendre et voir comment les choses se passent. Non pas que je parte à coup sûr, mais il y a de fortes chances qu’il y ait bientôt des clubs », a indiqué l’ancien mancunien au média hollandais AD.

Quel club pour Memphis cet hiver ?

Memphis Depay est confiant que plusieurs offres vont parvenir sur la table de Jean-Michel Aulas. « J’ai 26 ans et je suis presque libre (fin de contrat en juin 2021, ndlr), alors vous pouvez vous attendre à ce que des clubs s’intéressent à moi, n’est-ce pas ? », a indiqué le Néerlandais. S’il poursuit sur sa lancée, il est certain que le numéro 10 de l’OL va intéresser plusieurs clubs. En 6 matchs de Ligue 1, il compte déjà 4 buts. Outre le Barça, le natif de Moordrecht a souvent été associé à Dortmund, l’AC Milan, la Lazio et la Roma.