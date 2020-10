OM Mercato : Strootman contrarie Marseille, Maxime Lopez cède

Poussés vers la sortie cet été, Kevin Strootman et Maxime Lopez ont réagi différemment. Le milieu défensif néerlandais a refusé de quitter l’ OM, alors que le minot français est finalement parti à l’US Sassuolo.

Kevin Strootman refuse de quitter l’ OM

Arrivé à l’ OM lors du mercato estival 2018 contre un chèque de 28 millions d’euros (25 millions d’euros pour l’indemnité de transfert et 3 millions d’euros pour les bonus), Kevin Strootman ne s’est pas montré à la hauteur des espoirs placés en lui. Incapable de s’imposer dans l’effectif de l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur de l’AS Rome avait été invité par le président Jacques-Henri Eyraud lui-même à se trouver une porte de sortie lors du mercato estival 2019. Mais faute d’offre satisfaisante, le joueur de 30 ans est resté. Si l’ OM a réalisé un bon parcours la saison dernière, les prestations de Kevin Strootman ne se sont pas améliorées. En ce début de saison, l’ancien du PSV Eindhoven compte 3 matchs sur 6 disputés en Ligue 1. Pour les responsables marseillais, le mercato estival devait être l’occasion de se séparer du Néerlandais. Mais il a refusé de partir, selon les informations de L’Équipe. Il n’a pas voulu perdre ni son gros salaire (500 000 euros par mois), ni son cadre de vie luxueux à Marseille. Et malgré l’insistance de Pablo Longoria, Kevin Strootman est resté à l’ OM, où il croit toujours pouvoir convaincre André Villas-Boas. Pour rappel, le milieu défensif néerlandais est lié jusqu’en juin 2023.

Les premiers mots de Maxime Lopez à l’US Sassuolo

Pur produit de l’ OM, Maxime Lopez a fini par devenir indésirable. Utilisé dans la rotation par André Villas-Boas, le milieu de terrain de 22 ans ne pouvait plus espérer grand chose avec l’arrivée de Michaël Cuisance en provenance du Bayern Munich. Après avoir espéré une prolongation qui n’est jamais arrivée, Maxime Lopez a finalement accepté de rejoindre l’US Sassuolo, en Serie A. Ce samedi, Maxime Lopez a été présenté à la presse italienne. L’occasion pour ce dernier de révéler que c’est surtout la vision de jeu de l’entraîneur Roberto De Zerbi, porté sur l’offensive, qui a motivé sa signature. « Il a la même vision du foot que moi en tant que joueur. J'ai vu beaucoup de matchs de l'équipe, c'est tout ce que j'aime : prendre des risques, jouer au foot. J'ai parlé avec lui au téléphone et au bout de cinq minutes, j'avais envie de venir ici », a expliqué Maxime Lopez avant d’indiquer : « Mon ambition, c'est de retrouver le plaisir de jouer, parce que la saison dernière c'était un peu compliqué à Marseille. »