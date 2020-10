Mercato OM : Florian Thauvin d'accord avec l' AC Milan

En fin de contrat, Florian Thauvin pense déjà à la prochaine étape de sa carrière après l’ OM. Selon la presse italienne, l’attaquant marseillais s’est déjà accordé avec l’AC Milan sur les conditions du contrat devant les lier.

Mercato OM : Ça brûle entre Florian Thauvin et l’AC Milan

Si l’ OM est à la peine en ce début de saison, Florian Thauvin n’a pas à se plaindre sur le plan individuel. Le champion du monde tricolore compte deux buts et trois passes décisives en 6 matchs de Ligue 1. L’ailier entend se racheter après une année quasi blanche à cause d’une blessure la saison dernière. Seulement, l’Olympique de Marseille ne devrait pas conserver son ailier au terme de la saison. N'ayant pas prolongé son contrat jusqu’ici, l’attaquant de 27 ans pourrait quitter le club phocéen au terme de l’exercice actuel. Son actuel bail prend fin le 30 juin prochain. Un géant italien se positionne déjà pour le récupérer. Comme le révélait déjà le portail italien Calciomercato, Thauvin intéresse toujours l’AC Milan. Les confrères de Todo fichajes assurent pour leur part que les Rossoneri sont déjà passés à la vitesse supérieure pour l’ailier marseillais.

Mercato OM : Thauvin poussé vers la sortie par l'Olympique de Marseille ?

D’après cette source espagnole, le club lombard a déjà trouvé un accord verbal avec Florian Thauvin. Celui-ci porte sur une arrivée du joueur dans un an lorsque son contrat avec l’ OM aura expiré. Un départ de Thauvin est d’autant plus possible que rien n’indique pour le moment qu’il va rempiler avec l'Olympique de Marseille. Dans un récent entretien à L’Équipe, l’attaquant révélait que les négociations à ce sujet étaient au point mort. Le champion du monde estimait que les questions liées à son avenir à Marseille devaient être réglées au lendemain du sacre des Bleus en Russie. Il en appelait également à avoir plus de responsabilités et de confiance de la part de sa direction. Mais pour le moment, le board marseillais semble préoccupé par d’autres sujets. La direction de l’ OM pourrait perdre un élément important de son effectif dans les prochains mois.