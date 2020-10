PSG Mercato : Un joueur ayant refusé le Bayern pense à partir

Un jeune joueur du PSG, qui a déjà dit non au Bayern Munich, pourrait finalement quitter le club. Colin Dagba dont il est question a évoqué cette possibilité après le choix que viennent de faire ses dirigeants.

PSG Mercato : Un autre titi poussé vers la sortie ?

Le PSG a perdu plusieurs de ces pépites ces dernières années à cause de la confiance très limitée qui leur est accordée. Colin Dagba aurait d’ailleurs pu s’inscrire sur la liste de ces nombreux titis parisiens à avoir tourné dos à l’équipe professionnelle. Le jeune défenseur de 22 ans n’a pas manqué de courtisans pour quitter le Paris SG. Le champion d’Europe, le Bayern Munich, a cherché à le débaucher. Le joueur est convaincu de bénéficier de la confiance de ses dirigeants malgré l’arrivée d’Alessandro Florenzi dans sa zone. Le polyvalent milieu de terrain et arrière droit italien vient ainsi densifier la concurrence en défense.

PSG Mercato : Colin Dagba pense tout de même à faire ses valises

Colin Dagba, pas vraiment inquiet, a renouvelé sur Canal+ Sport ses ambitions de lutter pour gagner sa place au club. Mais s’il venait à perdre la partie malgré ses efforts, si le passage vers la pelouse venait à se trouver bouché, il envisagerait son avenir ailleurs. « Cela a toujours été mon objectif de m'imposer au PSG. Ils m'ont toujours donné ma chance, je sens la confiance du club », a-t-il voulu croire avant d’ajouter : « Après, si c'est bouché, qu'on n'a plus confiance en moi et que je sens que ce n'est plus possible, il faudra envisager de partir. Mais j'ai toujours senti cette confiance dans le club et je suis content ici.»

Après les 10 matchs de Ligue 1 qu’il a disputés la saison dernière, Colin Dagba commence bien la saison 2021 puisqu’il est déjà à 5 matchs sur 6 possibles. Il a même été titulaire le 16 septembre dernier lors du match de la première journée de Ligue 1 face au FC Metz. Paris s’était imposé 1-0 grâce à un but de Julian Draxler.