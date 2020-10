FCN Mercato : Waldemar Kita va régler un dossier au FC Nantes

Malgré la fin du mercato et le répit pour les clubs sur les dossiers des transferts, le président du FCN, Waldemar Kita, se plonge dans un nouveau dossier. Le FC Nantes va offrir un nouveau contrat à Randal Kolo Muani, son jeune attaquant revenu ragaillardi de son prêt à Boulogne-sur-Mer (National 1).

FCN Mercato : nouveau contrat pour Randal Kolo Muani ?

Randal Kolo Muani est un jeune attaquant formé au FCN. Le joueur de 21 ans a été prêté à Boulogne-sur-Mer en National 1 pour lui permettre d’engranger du temps de jeu. Bonne idée des dirigeants puisque le natif de Bondy a marqué 3 buts en 14 matchs. Randal Kolo Muani a surtout profité de sa présence sous les couleurs de ce club nordiste pour afficher ses différentes qualités qui séduisent aujourd’hui Christian Gourcuff, son entraîneur au FC Nantes. Le technicien de 65 ans est si séduit par son jeune attaquant qu’il lui a déjà fait jouer 5 matchs avec l’équipe première en Ligue 1 cette saison, tous comme titulaire.

FC Nantes Mercato : Waldemar Kita va sécuriser son attaquant

Ce joueur en constante progression pourrait commencer à attirer des regards. C’est justement pour s’éviter des surprises désagréables que la direction nantaise commence à penser à revoir son contrat. Selon But!, le FC Nantes et son président Waldemar Kita travaillent à proposer un nouveau bail à ce jeune attaquant. Même s’il a un contrat courant jusqu’en juin 2022, les Canaris penseraient à offrir à Randal Kolo Muani de meilleures conditions contractuelles afin de le fidéliser. Un nouveau salaire et une durée de contrat repoussée à une ou deux saisons devraient être consignés dans l’offre du FCN.