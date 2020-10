RC Lens - Stade de Reims : chute des Rémois face au Racing

Hier samedi, les équipes réserves du RC Lens et du Stade de Reims s’affrontaient dans le cadre de la 8e journée de National 2. Ce sont les Sang et Or qui ont remporté la partie grâce à un pénalty de Ansou Sow à la 67e minute.

National 2 : le RC Lens domine le Stade de Reims

Samedi, la réserve du RC Lens recevait celle du Stade de Reims. Cette rencontre a tourné en faveur des locaux malgré le but de Hugo Ekitike dès la 13e minute du match. La rencontre restera sous la domination du Stade de Reims jusqu’au retour de la pause. Très vite, Enzo Daoud s’est chargé de remettre les deux équipes à égalité dès la 49e minute de jeu. Merlen corse par la suite le score à la 57e minute, ce qui ne décourage pas le Stade de Reims qui revient dans la partie avec le but du milieu de terrain Sambou Sissoko. C’était sans compter avec la volonté du RC Lens de rester maîtres à domicile.

Ansou Sow a marqué le troisième but de la victoire des Artésiens. Grâce à cette victoire, les Sang et Or s’invitent sur le podium le temps pour les autres équipes de jouer leurs matchs. La réserve du Stade de Reims atterrie quant à elle à la 11e place du classement après cette journée. Si le Racing Club de Lens joue son prochain match le 24 octobre prochain contre St Maur Lusitanos, les rémois tenteront pour leur part de essayeront de se relever de ce revers face à Beauvais.