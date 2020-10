PSG Mercato : La Juve livre Cristiano Ronaldo au Paris SG ?

Même s’il prend de l’âge, Cristiano Ronaldo fait encore rêver le PSG et plusieurs autres clubs européens. Selon la presse italienne, l’attaquant portugais intéresse toujours le Paris SG qu’il pourrait même rejoindre l’été prochain.

Cristiano Ronaldo au PSG en 2021 ?

Vieux prétendant de Cristiano Ronaldo, le PSG n’a jamais renoncé à recruter le Portugais. Pour Tuttosport, le Paris SG pourrait enfin voir un vieux rêve se réaliser dans un an. D’après cette source italienne, l’avenir de la star portugaise est flou en raison de la crise sanitaire qui affecte les finances des clubs. La Juventus de Turin n’étant pas épargnée, elle pourrait se débarrasser du plus gros salaire de Serie A l’été prochain. Il ne restera alors qu’une année de contrat au quintuple Ballon d’Or. À Turin, CR7 émarge à 31 millions d’euros annuels, plus que n’importe quel autre joueur du championnat italien. Deuxième joueur le mieux payé du calcio, Matthijs De Ligt ne perçoit « que » 12 millions d’euros par an.

Des sacrifices pour la venue de CR7 au Paris SG ?

Pour le journal italien, le PSG devra tout de même libérer une place pour Cristiano Ronaldo dans son effectif. Le journal turinois indique que Paris devra se séparer d’un gros salaire, ce qui dirige les regards vers Neymar Jr et Kylian Mbappé. Un départ de l’une des deux stars parisiennes est d’autant plus possible qu’aucune d’elles n’a encore prolongé avec PSG. Le champion du monde tricolore est plus proche de la sortie que de la poursuite de sa carrière au Paris SG. Le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé sa priorité pour le prochain mercato estival. Le champion d’Espagne ne l’a pas recruté cet été à cause de la crise financière engendrée par la situation sanitaire.