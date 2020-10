OL Mercato : Facundo Pellistri sort la raison de son refus

Un temps présenté comme le futur attaquant de l’ OL, Facundo Pellistri a plutôt rejoint Manchester United. L’attaquant uruguayen a expliqué pourquoi son choix s’est porté sur les Red Devils.

Facundo Pellistri dit pourquoi il a recalé l’ OL

Après Bruno Guimaraes en janvier, l’Olympique lyonnais pensait signer un autre joli coup en Amérique du sud cet été. Les Lyonnais avaient déniché Facundo Pellistri. Âgé de 18 ans, l’ailier évoluait alors à Penarol. Pendant de longues semaines, l’ OL pensait tenir le bon bout pour recruter l’ailier uruguayen. Mais au final, le club rhodanien s’est fait coiffer au poteau par Manchester United dans les dernières minutes du mercato. Interrogé par la télévision uruguayenne, la pépite s’est justifiée sur son choix de rejoindre les Red Devils. « La Premier League est un championnat que j’ai toujours suivi avec mes parents, voir y évoluer de grandes équipes. Je n’aurais jamais pensé y évoluer un jour », a expliqué le joueur à Telemundo.

Lyon pas loin du graal pour Pellistri

Le transfert de Facundo Pellistri à United est un véritable coup dur pour la direction de l’ OL. Surtout qu’un accord avait déjà été annoncé entre Lyon et le CA Penarol pour Pellistri. Un montant de 5 millions d’euros + 2 M€ était même évoqué. Mais au final, le prodige uruguayen a opté pour le choix du cœur. Avec l’effectif mancunien, il n’est pas certain que le jeune ailier dispose d’un temps de jeu convenable à Old Trafford.