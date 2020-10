France 0-0 Portugal : Une Équipe de France sans jeu, les notes

On avait quitté une Équipe de France globalement séduisante face à une équipe remodelée de l'Ukraine. Ce dimanche, au terme d'un match fermé, elle n'a pas réussi à faire plier le Portugal.

De l'euphorie à l'apathie ?

Par rapport à l'équipe alignée contre l'Ukraine, seuls Benjamin Pavard et Olivier Giroud conservaient leur place de titulaire dans un nouveau 4-4-2 en losange. Mais celui-ci a beaucoup moins bien fonctionné que celui choisi mercredi. N'Golo Kanté et Adrien Rabiot ont donné l'impression de se marcher dessus, Paul Pogba n'a pas eu l'influence qu'il a l'habitude d'avoir sur le jeu des Bleus. Devant, Olivier Giroud, invisible, et Kylian Mbappé, qui a presque tout raté, ont également déçu. Heureusement, la défense a donné satisfaction, Lucas Hernandez en particulier, lorsqu'il se jetait dans les pieds de Cristiano Ronaldo pour contrer la tentative du quintuple Ballon d'Or (26').

La vérité est bien triste, hormis sur une balle piquée de Kylian Mbappé détournée par Rui Patricio, le gardien lusitanien n'a pas vraiment été mis à contribution. Côté portugais, Pepe a trouvé la faille, mais le drapeau de l'arbitre assistant s'est levé (73'), tandis que Ronaldo aurait pu donner la victoire aux siens en fin de match sur une frappe puissante, parfaitement détournée par Hugo Lloris.

L' Équipe de France talonne toujours le Portugal

Au classement et après trois journées écoulées, le Portugal reste leader du groupe 3 de la ligue A avec 7 points. La France, deuxième, en compte autant, mais présente une moins bonne différence de buts. La Croatie, 3 unités, arrive juste après. La Suède, toujours à la recherche de son premier point, est dernière du groupe. Pour rappel, ce sont les premiers de chacun des quatre groupes de la ligue A qui participeront au "Final 4" de la Ligue des Nations. À mi-parcours, l'Italie, l'Angleterre, le Portugal et l'Espagne sont virtuellement qualifiés pour ce carré final qui déterminera le vainqueur de la deuxième édition de la Ligue des Nations.

Les notes des Bleus

Lloris 6 - Pavard 5, Varane 5, Kimpembe 7, Hernandez 6 - Kanté 5, Pogba 5, Rabiot 4 - Griezmann 3 - Giroud 3 (puis Martial 74'), Mbappé 3 (puis Coman 84').