FC Nantes Mercato : Guilbert, la cause de l'échec révélée

Dans le viseur du FC Nantes lors du mercato estival, Frédéric Guilbert est finalement resté à Aston Villa. On sait désormais pourquoi le transfert du défenseur français n’a pas été possible.

Frédéric Guilbert dans le viseur du FC Nantes

En quête d’un renfort en défense cet été, le FC Nantes a visé Frédéric Guilbert. Ce dernier a lui-même révélé l’intérêt des recruteurs nantais pour son profil dans une interview accordée à Radio Phénix. « Nantes, cela a failli se faire, Il y a Michel Audrain que j’ai connu à Caen qui m’a contacté. J’ai eu le coach Gourcuff au téléphone, il voulait m’avoir », a confié le défenseur polyvalent, visiblement attiré par l’intérêt du FCN. Une arrivée de Frédéric Guilbert chez les Canaris, qui n’est qu'un « troisième choix » dans le système de jeu mis en place par l’entraîneur des Villans, lui aurait permis de gagner du temps de jeu et de se relancer. Mais le joueur d’Aston Villa n’a finalement plus « eu de nouvelles de la présidence du club » nantais pour ce qui « aurait été un prêt ».

Les Canaris freinés par le salaire du Villan

Arrivé à Aston Villa le dernier jour du mercato estival 2019 contre un chèque de 5 millions d’euros, l’ancien joueur du SM Caen est évalué à 7 millions d’euros par Transfermarkt et entre 4 et 7 millions d’euros par l’Observatoire du football (CIES). Ce prix aurait pu être payé par le FC Nantes. Mais le problème se serait posé au niveau du salaire made in Premier League de Frédéric Guilbert. D’après Spotrac, le Français de 25 ans perçoit un salaire hebdomadaire de 40 000 euros bruts, soit près de 2,3 millions d’euros par saison. Un salaire qui est loin d’être habituel dans la grille des salaires en vigueur au FC Nantes. Or, Aston Villa n’a pas souhaité prendre en compte une partie du salaire de Frédéric Guilbert, dont le contrat prend fin en juin 2023. D’où l’échec du dossier.