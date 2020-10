Lille - Lens : des Lensois dans le centre d'entraînement du LOSC

Surprenant promu, le RC Lens se déplace sur la pelouse de Lille, dimanche (21 h). Un derby bouillant attendu de longue date par les supporters des deux clubs, qui ne se sont plus rencontrés en Ligue 1 depuis la saison 2014-2015. D'ailleurs, les Lensois n'ont pas attendu ce week-end pour commencer à faire monter la température et la tension autour du match, en entrant par effraction au domaine de Luchin, le centre d'entraînement du LOSC.

Les supporters lensois entrent par effraction

Le derby du Nord est bien lancé. Entre Lille, deuxième avec 14 points, et Lens, troisième avec 13 points, c'est un match de haut de tableau qui va se dérouler dimanche. Mais les supporters des Sang et Or ont allumé la première étincelle ce week-end, en pénétrant par effraction au sein du centre d'entraînement des Dogues, le domaine de Luchin. Les quelques fans lensois, protagonistes de cette aventure, ne se sont pas arrêtés, puisqu'ils en ont profité pour décrocher un drapeau du LOSC avant de hisser un drapeau "LENS FAN" aux couleurs de leur club fétiche, garni d'une insulte destinée à leurs voisins lillois. Une opération qu'ils ont bien sûr diffusée sur les réseaux sociaux.

Le LOSC très en colère

Mais tout ceci n'a vraiment pas plu au LOSC. Selon La Voix du Nord, le club réfléchirait à déposer une plainte pour "intrusion et incitation à la haine" à la suite de cet événement. Néanmoins, les dirigeants des Dogues n'ont pas encore officiellement communiqué sur le sujet. Voilà de quoi mettre le feu à un derby qui sera déjà probablement chaud sur le terrain, à défaut de l'être dans les tribunes en raison des restrictions sanitaires. Promus cette saison en Ligue 1, les Lensois de Franck Haise tenteront de jouer un mauvais coup au LOSC pour leur retour dans l'élite.