Bordeaux Mercato : Ben Arfa reçoit déjà une mise en garde

Recrue estivale des Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa suscite des avis divergents. Les uns se félicitent de la signature de l’ancien attaquant parisien, alors que d’autres se montrent assez réservés.

Hatem Ben Arfa, un bon coup pour les Girondins de Bordeaux ?

Le club au scapulaire semble avoir réalisé un grand coup à la fin de ce mercato estival. Recruté la semaine dernière après son départ de Valladolid (Liga), Hatem Ben Arfa sera chargé de permettre aux Girondins de Bordeaux de lutter pour les places européennes cette saison. Mission possible pour l’ex-Marseillais ? De nombreux supporters bordelais se félicitent de la signature de l’ancien Niçois. Un enthousiasme partagé par l'entraîneur Jean-Louis Gasset qui a déjà coaché l'ancien international français au poste d'ex-sélectionneur adjoint de Laurent Blanc. Et l'optimisme du tacticien et des supporters bordelais peut être justifié. Recruté par le Stade Rennais FC après deux saisons très compliquées au PSG, le milieu offensif a remporté la coupe de France avec les Bretons. Techniquement très doué, l’ancien Lyonnais devrait donc pouvoir se montrer à la hauteur des espoirs placés en lui par les Girondins.

Des réserves émises sur l’ex-Lyonnais

L’optimisme de l’entraîneur et des supporters des Girondins de Bordeaux n’est toutefois pas partagé par tous. Il a beau être un joueur très talentueux, Hatem Ben Arfa n’en reste pas moins sur des prestations très peu convaincantes avec Valladolid la saison dernière. Très peu aligné par le club espagnol, l’ancien Rennais ne semble pas en parfaite condition physique. De plus, à 33 ans, Hatem Ben Arfa n’est plus de la toute première jeunesse pour relever de gros challenges. Pour toutes ces raisons, Olivier Bossard, journaliste de France Football, estime que l’ancien Parisien joue « peut-être sa dernière chance, il n’y en aura peut-être pas d’autre après ». Selon le confrère dans des propos rapportés par Girondins4Ever, le joueur « arrive à Bordeaux dans les meilleures conditions possibles. S’il se rate là, ça risque d’être difficile derrière de rebondir ».