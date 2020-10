Equipe de France : Mbappé n'a d'yeux que pour Cristiano Ronaldo

L'Équipe de France et le Portugal se sont séparés sur un match nul (0-0), dimanche soir au Stade de France, pour le compte de la troisième journée de la Ligue de Nations. Pour Kylian Mbappé, c'était surtout l'occasion de fouler la pelouse avec son idole, Cristiano Ronaldo.

Mbappé - CR7, la love story

Ronaldo passe le témoin ?













Aucun des deux n'a marqué, dimanche à Saint-Denis, mais Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo se sont fait remarquer sur la pelouse du Stade de France. Entre le joueur du Paris SG, convoité par le Real Madrid , et celui de la Juventus, on a vu beaucoup de respect et de sourires. Pas étonnant, quand on connait l'admiration de Mbappé pour CR7, l'une des idoles et l'un des modèles du jeune joueur parisien. En effet, la chambre de l'ancien Monégasque était tapissée de posters représentant la légende portugaise. Avant la reprise de la seconde période entre les Bleus et le Portugal, les deux stars en ont donc profité pour échanger une accolade et quelques mots amicaux dans le rond central, à grand renfort de sourires.Une manière pour CR7 d'adouber Mbappé ? En tout cas, le n°10 de l'équipe de France s'est empressé, à l'issue de la rencontre, de poster sur les réseaux sociaux les clichés de ce moment partagé avec son "idole", comme il l'a lui-même tweeté. Considéré par le jeune joueur du PSG comme le meilleur joueur de tous les temps, Cristiano Ronaldo n'a pourtant toujours pas marqué contre l'équipe de France. Les deux sélections, qui se sont quittées sur un résultat nul et vierge, pointent toutes les deux en tête de leur groupe avec 7 points, devant la Croatie et la Suède. Les Bleus défieront la Croatie mercredi (20h45), pour le compte de la quatrième journée du groupe C de la Ligue des Nations.