OM Mercato : une offre de 8 millions d'euros pour un joker ?

L'OM s'apprêterait à mettre sur la table une offre de 8 millions d'euros pour s'offrir un joker, alors que le mercato vient de prendre fin. Le départ, dans les dernières minutes, de Bouna Sarr au Bayern Munich a laissé aux dirigeants marseillais un joli chèque et des envies de recrutement.

Un Grenat à l'OM ?

Avec le départ de son latéral droit Bouna Sarr en Allemagne, l'Olympique de Marseille, en la personne de son directeur du football Pablo Longoria, s'est mis un quête d'un remplaçant. Dans un premier temps, c'est le joueur du club belge de Genk, Joakim Maehle, qui était convoité. Un transfert qui, malheureusement pour l'OM, a capoté au dernier moment alors que tout semblait bouclé, mettant très en colère le dirigeant phocéen. Avec la fin de la fenêtre du mercato et l'ouverture de celle des jokers, l'OM s'est donc tourné vers la Ligue 1 dans l'optique de trouver son futur latéral droit.

Une offre de 8 millions sur la table

Selon un journaliste belge, l'OM aurait finalement jeté son dévolu sur Fabien Centonze, le défenseur du FC Metz. Arrivé de Lens à l'été 2019, le latéral de 24 ans a disputé 28 matches en Ligue 1 la saison passée, ainsi que l'intégralité des six premières journées de la saison actuelle sous les couleurs du club messin. Il pourrait s'engager avec Marseille contre un montant d'environ 8 millions d'euros, auxquels il faudra ajouter d'éventuels bonus, une belle plus-value pour le FC Metz. L'OM devrait foncer sur ce profil, moins cher que celui de Joakim Maehle, après avoir renoncé à Kenny Lala (Strasbourg) et Djibril Sidibé (Monaco), pourtant proposés au club marseillais. Après six journées en Ligue 1, l'OM ne pointe qu'à la dixième place, avec seulement 9 points.