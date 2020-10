FC Barcelone Mercato : Lionel Messi recadré par Platini

Lionel Messi a tenté de quitter le FC Barcelone lors du mercato estival, en vain. Michel Platini a estimé que le capitaine barcelonais pouvait avoir des envies d’ailleurs, mais que le timing était mal choisi.

FC Barcelone : besoin de changement pour Lionel Messi ?

La crise entre Lionel Messi et le FC Barcelone a été le plus grand feuilleton du mercato estival, tous championnats confondus. Déçu du recul du Barça ces dernières saisons (les échec répétés en Ligue des champions, la perte du titre de Liga, l’humiliation face au Bayern Munich…), le génie argentin voulait partir cet été. Pour l’Argentin, son départ gratuit était possible, malgré son contrat valable jusqu’en juin prochain, grâce à une clause contenue dans son contrat. Mais Josep Maria Bartomeu et son staff ont retenu de force le sextuple Ballon d’Or, accusé d’avoir mal compris la clause en question. Interrogé sur la crise entre les deux parties, Michel Platini a d’abord reconnu un probable désir d’ailleurs du natif de Rosario. « Messi représente Barcelone. Il avait besoin de ressentir quelque chose de nouveau, peut-être », a-t-il estimé dans une vidéo réalisée pour Festival dello Sport.

Michel Platini crache ses vérités à l’Argentin

Si le départ de Lionel Messi a été bloqué, Michel Platini ne semble pas offusqué. Pour l’ancien président de l’UEFA, c’était « compliqué » pour l’Argentin de quitter le FC Barcelone lors du mercato estival. « Il ne s’agit pas seulement du club ou du souhait du joueur. Il y a un contrat, il y a de l’argent », a expliqué l’ex-patron du football européen. D’ailleurs, pour l' ancien-capitaine de l’équipe de France, tout joueur qui a « l’intention de partir un jour » devrait « signer un contrat plus court » de « trois ans au lieu de quatre ». Enfin, Michel Platini, qui a rappelé qu’il avait toujours respecté son contrat avant de décider où il voulait jouer, semble penser que Lionel Messi devrait faire de même, au lieu de vouloir partir alors que son contrat n’est pas encore fini.