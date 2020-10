Equipe de France : le beau cadeau de Ronaldo à Camavinga

Après sa première titularisation et son premier but en équipe de France, lors de la promenade des Bleus face à l'Ukraine (7-1), Eduardo Camavinga n'est pas entré en jeu face au Portugal, dimanche (0-0), lors de la troisième journée de Ligue des Nations. Mais il a pu participer à sa façon à ce grand rendez-vous, grâce à l'intervention et la générosité de Cristiano Ronaldo.

Camavinga, un gamin aux anges

Pour Eduardo Camavinga, qui n'a pas encore 18 ans, participer à une rencontre de standing comme celle que les Bleus ont disputée face aux Portugais est déjà un beau cadeau. Pour le gamin, éblouissant en ce début de saison avec Rennes, leader de Ligue 1, et qui découvre le haut niveau international avec l'équipe de France, c'est une superbe réussite. S'il a été récompensé par une titularisation et un but la semaine dernière contre l'Ukraine, Camavinga, qui n'a pas foulé le terrain dimanche, a reçu une autre récompense, au Stade de France, des mains de la légende Cristiano Ronaldo.

Un maillot à garder dans la collection

Kylian Mbappé a pu échanger avec son idole de toujours avant le coup d'envoi de la seconde période, mais Eduardo Camavinga s'est vu, lui, remettre la tunique de la star de la Juventus. Le maillot de CR7 en cadeau, voilà quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, même aux plus grands. Heureux comme un enfant, le milieu de terrain du Stade Rennais s'est empressé de partager son bien sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, Camavinga a partagé la photo du maillot de Cristiano Ronaldo avec cette légende amusante : "Je ne le lave pas." Un cadeau qui figurera sûrement longtemps en haut de la pile de maillots que le jeune rennais collectionnera tout au long de sa toute récente carrière !