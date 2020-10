Equipe de France : Daniel Riolo dézingue Adrien Rabiot

La rencontre de Ligue des Nations entre la France et le Portugal s'est soldée par un triste 0-0, dimanche au Stade de France. Le chroniqueur de RMC, Daniel Riolo, habitué des punchlines et des phrases qui font mal, n'a pas été tendre du tout avec Adrien Rabiot, le milieu de terrain de la Juventus et des Bleus.

Adrien Rabiot en prend pour son grade

Tout n'a pas été parfait, dimanche, dans les rangs de l'équipe de Franceface au Portugal de Cristiano Ronaldo. Les hommes de Didier Deschamps ne se sont pas procurés énormément d'occasions face à une sélection lusitanienne venue surtout pour ne pas perdre. L'animation d'un milieu de terrain composé de Paul Pogba, Ngolo Kanté et Adrien Rabiot a laissé sceptique Daniel Riolo. Le sniper de RMC n'a pas hésité à dégainer et la cible de son courroux fut l'ancien Parisien, désormais à la Juventus, Adrien Rabiot. Un joueur pourtant dans une opération rachat, après avoir été écarté à la suite de son refus d'être réserviste pour la Coupe du monde 2018.

Les cheveux de Rabiot, problème majeur pour Riolo ?

Pour Daniel Riolo, Adrien Rabiot est "un joueur qui ne change jamais de rythme et qui contrôle toujours ses ballons vers l'arrière [...] Il joue à deux à l'heure, jamais une passe vers l'avant comme il faut". Mais quelle est donc la raison de ce manque de vigueur et de dynamisme. Pour Riolo, la réponse est toute trouvée : les coupables sont les cheveux d'Adrien Rabiot... "Je pense qu'il court toujours avec la même foulée pour ne pas abîmer ses petites bouclettes. La façon dont les cheveux bougent quand il court, il a besoin d'uniformité. S'il court plus vite, il va transpirer et ça va bousiller ses cheveux." Une analyse de haute volée qui plaira sûrement à l'intéressé.