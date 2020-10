Stade Rennais Mercato : Rugani, son agent fait une annonce

Prêté sans option d’achat au Stade Rennais FC pour la saison 2020-2021, Daniele Rugani rêve déjà de s’inscrire dans le long terme avec les Bretons.

Stade Rennais FC : Daniele Rugani prêt à prolonger son prêt

En quête d’un défenseur central supplémentaire lors du mercato estival, le Stade Rennais FC a signé Daniele Rugani dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. À la fin de la saison, le joueur de 26 ans est censé retourner à la Juventus Turin, son club propriétaire. Mais l’agent du joueur italien est surpris. Sur les ondes de Radio Roazhon, David Torchia a révélé que le clan du joueur « n'a jamais fait de demande d'un prêt seulement pour un an ». L’entourage de Daniele Rugani « pensait même qu'il y allait avoir une option d'achat ». Le défenseur transalpin ne désespère pas. Il compte s’imposer pour obtenir la prolongation de son prêt au Stade Rennais FC. « Si tout se passe bien, pourquoi ne pas rester un an de plus ? », s’est interrogé David Torchia avant d’indiquer : « C'est le début d'un chemin commun. »

L’Italien attendu au pied du mur

Daniele Rugani doit d’abord réaliser une bonne saison avec le Stade Rennais FC avant d’envisager une prolongation de son prêt. Recruté pour apporter son expérience à la jeune défense centrale bretonne, l’Italien a disputé 117 matchs de Serie A. Mais la saison 2019-2020 a été assez compliquée pour le défenseur central, peu utilisé par Maurizio Sarri (14 matchs, dont 10 en championnat pour 7 titularisations). En Ligue des champions, il a disputé 11 matchs avec la Juventus Turin depuis 2015. International italien, Daniele Rugani compte 7 sélections. Il est lié à la Vieille Dame jusqu’en juin 2024 et est estimé à 12 milions d'euros par les sites spécialisés.