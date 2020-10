Chelsea Mercato : Fâché, N'Golo Kanté proche d'un départ ?

Le milieu de terrain de l'équipe de France, N'Golo Kanté, a des envies d'ailleurs. Plutôt en froid avec son entraîneur Frank Lampard à Chelsea, l'ancien Caennais serait désireux de quitter les bords de la Tamise pour une destination plus ensoleillée.

L'Espagne ou l'Italie pour N'Golo Kanté ?

Gêné par des blessures récurrentes durant la saison 2019-2020, N'Golo Kanté a du mal à reprendre le rythme avec Chelsea, après des rumeurs de transfert cet été. La raison en serait principalement la dégradation de ses relations avec son entraîneur, Frank Lampard. Un froid survenu après le refus du coach d'accorder un jour à son joueur afin qu'il se rende au mariage d'un ami. Une décision qui ne serait pas très bien passée chez Kanté, croient savoir Le Parisien. Ainsi, le champion du monde 2018 commence à entrevoir son avenir ailleurs que chez les Blues.

Conte lui fait les yeux doux

Et l'avenir de N'Golo Kanté pourrait s'écrire du côté de l'Italie et, plus précisément, de l'Inter Milan. En effet, le club lombard lorgne sur le petit milieu de terrain travailleur. Il faut dire que l'entraîneur de l'Inter n'est autre qu'Antonio Conte, qui a eu Kanté sous ses ordres à Chelsea. L'entraîneur transalpin apprécie énormément l'international français et lui fait les yeux doux depuis le début de l'été. Mais N'Golo Kanté pourrait, quant à lui, avoir les yeux tournés vers l'Espagne et notamment le Real Madrid, son club de cœur depuis toujours. Le PSG serait lui aussi aux aguets. Néanmoins, il semble malgré tout peu probable que l'ancien Caennais quitte Chelsea dès cet hiver. Le transfert d'un joueur de son envergure prend du temps et il est fort possible que Lampard ne veuille pas lâcher son précieux milieu de terrain de si tôt.