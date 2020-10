SRFC : Ça promet entre Niang et Guirassy au Stade rennais

Le Stade rennais (SRFC) a recruté Serhou Guirassy au moment où M’baye Niang semblait proche de la sortie. Aujourd’hui, le Stade rennais se retrouve avec deux attaquants qui ne se feront aucun cadeau dans la bataille pour être le préféré de Julien Stéphan.

SRFC : Guirassy - Niang, grosse concurrence en perspective

Le SRFC s’est qualifié à la Ligue des champions en partie grâce à la dizaine de but inscrit la saison dernière par M’baye Niang. Alors que les dirigeants et l’entraîneur Julian Stéphan croyaient disposer d’un grand attaquant, celui-ci s’est très vite montré attiré par d’autres clubs. C’est d’abord l’OM, qui a fait deux offres pour le joueur en début de mercato, qui semblait l’intéresser. Après l’échec de la piste phocéenne, l’Angleterre a été évoquée, ce qui a amené le SRFC à cibler Serhou Guirassy pour pallier à une redoutable absence de l’ancien milanais. La semaine dernière, Niang est passé tout proche de rejoindre l’ASSE où il avait même déjà passé la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son contrat. Un revirement s’est opéré à tous les niveaux dans les dernières minutes. L’AS Saint-Étienne a finalement renoncé au buteur du SRFC dans un communiqué. Pas d’autres choix pour Niang que de revenir à la maison au Stade rennais. En vérité, ce renoncement des Verts au joueur est plus un soulagement qu’une mauvaise chose pour lui. Son entraîneur Julien Stéphan avait fait savoir que le sénégalais était plus perdu qu’enthousiaste à l’idée de partir de Rennes.Cette situation favorise aujourd’hui une grande concurrence au poste d’attaquant du SRFC. M’baye Niang va devoir partager son temps de jeu avec Serhou Guirassy, ce qui annonce une bataille sans merci. Le sénégalais a laissé entrevoir qu’il n’allait pas se laisser doubler par le nouveau venu sans réagir. Dans les colonnes de l’Équipe, le buteur du SRFC a déclaré : « Il y a de la concurrence partout. À moi de montrer que je suis le meilleur. Qu’est-ce qui vous dit aujourd’hui que je ne suis pas le numéro 1 ? » Il va falloir quelques matchs et des séances d’entraînement à Mbaye Niang pour retrouver son meilleur niveau. Plus du tout utilisé par l’entraîneur rennais depuis le 1er match de Ligue 1 face au LOSC (1-1), il manque de compétition, contrairement à son adversaire interne.