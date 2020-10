PSG Mercato : Leonardo a réalisé l'affaire du siècle cet été !

C'est une signature qui est un peu passée inaperçue au milieu de l'été du PSG, marqué par la Ligue des champions et les difficultés liées au Covid-19. Mais au vu du début de saison, il est clair que Leonardo, le directeur sportif parisien, a réalisé un gros coup lors du mercato pour l'avenir du club de la capitale.

Le défenseur le plus solide du PSG

Au beau milieu du mois de juillet, le PSG, par l'intermédiaire de Leonardo, réalisait un gros coup, passé quelque peu sous les radars d'un été chargé en actualité. Alors que le départ du défenseur historique Thiago Silva se profilait et que l'éventuelle arrivée d'un renfort de poids se faisait de plus en plus pressante, le directeur sportif du Paris SG a, presque en catimini et contre toute attente, prolongé son champion du monde 2018, Presnel Kimpembe, d'une saison. Le défenseur international qui était lié au club jusqu'en 2023, s'est vu récompensé de ses progrès avec une prolongation d'une saison, jusqu'à l'été 2024. Une énorme preuve de confiance de la part de l'institution envers son joueur, qui se devait de prendre une nouvelle dimension dans les rangs parisiens, en lieu et place du Brésilien Thiago Silva.

Kimpembe, la bonne surprise

Force est de constater que Leonardo ne s'est pas trompé. En effet, les récentes performances de Presnel Kimpembe avec le PSG ont été d'excellente facture, notamment depuis la reprise post-confinement, au mois d'août avec la Ligue des champions puis avec le championnat de Ligue 1. L'histoire entre Paris et son défenseur central semblant vouloir s'inscrire dans la durée, Kimpembe, symbole de la formation parisienne, pourrait tôt ou tard prendre le brassard de capitaine pour devenir la vitrine "locale" du club. À seulement 24 ans, Presnel Kimpembe semble prendre une nouvelle dimension, ses prestations récentes en équipe de France parlent pour lui. On l'a vu particulièrement à l'aise face à Cristiano Ronaldo avec les Bleus et ses entraîneurs, Thomas Tuchel et Didier Deschamps, se félicitent de sa progression après lui avoir demandé plus de constance et de régularité. Après avoir prolongé Marco Verratti et Marquinhos, ce nouveau contrat pour Kimpembe prouve qu'il est l'avenir du PSG et, surtout, que Leonardo ne s'est pas trompé en réalisant cette belle opération.