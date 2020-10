ASSE Mercato : Ce prodige devrait faire oublier Niang à Puel

La fin du mercato a laissé un goût amer du côté de l'ASSE. En effet, Saint-Etienne a vu le Rennais M'Baye Niang lui passer sous le nez dans les dernières minutes de la fenêtre des transferts, notamment en raison des demandes des agents de l'attaquant sénégalais. Mais Claude Puel a plus d'un tour dans son sac et mise sur un jeune prodige.

Un profil à la Paul Pogba pour l'ASSE ?

L'ASSE ne compte pas perdre de temps pour se remettre en selle après le prêt avorté de l'attaquant du Stade Rennais M'Baye Niang. Si les Verts souhaitaient ardemment engager le buteur Rouge et Noir, il semble que la page soit désormais définitivement tournée pour le joueur comme pour l'entraîneur stéphanois Claude Puel. Cependant, une jeune pépite pointe le bout de son nez du côté de Saint-Etienne et pourrait bien faire oublier aux supporters les désagréments des derniers jours du mercato. Et c'est vers un jeune milieu de terrain de l'équipe de France U18 que tous les regards se tournent à présent.

Adoubé par Landry Chauvin

Landry Chauvin, le sélectionneur des U18 français, ne tarit pas d'éloges quant à son milieu de terrain fétiche, Lucas Gourna-Douath. À seulement 17 ans, le milieu de terrain a déjà disputé quatre rencontres avec l'équipe première de l'ASSE depuis le début de saison en Ligue 1, après avoir signé son premier contrat professionnel en fin de saison dernière, alors qu'il n'avait que 16 ans. Chauvin dit de Gourna-Douath qu'il lui fait "un peu penser à Paul Pogba au même âge". Un superbe compliment, venant d'un as de la formation, relaté par Poteaux Carrés. "Ce qui me plait, c'est son investissement", a ajouté Landry Chauvin pour qui Lucas Gourna-Douath est "un leader positif". De quoi rassurer les supporters de l'ASSE et donner des idées à Claude Puel.