FC Barcelone Mercato : Vers une prolongation en or pour Ter Stegen

Le FC Barcelone assure ses arrières. Le club catalan devrait très bientôt prolonger son gardien allemand, Marc-André Ter Stegen, pour trois années supplémentaires. Le tout assorti d'une belle augmentation de salaire pour le portier, au club depuis 2014.

Le FC Barcelone offre un pont d'or à Ter Stegen

Arrivé du Borussia Mönchengladbach en 2014, le gardien allemand Marc-André Ter Stegen fait des miracles dans les cages du FC Barcelone. Avec 236 matches au compteur sous les couleurs blaugrana, le portier est un indéboulonnable de l'effectif du Barça. Blessé à un genou, il manque d'ailleurs cruellement aux Catalans, dont le début de saison est plutôt poussif. Libéré de l'imbroglio Lionel Messi, véritable feuilleton de l'été, et du mercato estival, le FC Barcelone a pu se pencher sérieusement sur la prolongation de Ter Stegen et semble être parvenu à un accord avec le joueur et ses conseillers.

Une importante revalorisation salariale

Ainsi, le gardien allemand demandait un salaire à hauteur de 18 millions d'euros nets par an, faisant de lui l'un des gardiens de but les mieux payés au monde. Et il semblerait, selon le journal espagnol Marca, que les dirigeants du FC Barcelone soient prêts à lui verser ces émoluments colossaux. Une grosse revalorisation salariale pour Ter Stegen, 28 ans, qui serait ainsi lié avec le FC Barcelone jusqu'en 2025. C'est quoi qu'il en soit un dossier chaud qui est en passe d'être réglé par le Barça, un soulagement pour le club dont les décisions et la politique sportive en interne sont fortement critiquées depuis plusieurs mois, la contestation atteignant son paroxysme cet été avec le feuilleton Messi. À noter que le gardien allemand pourrait faire son retour, très attendu, sur les terrains le 24 octobre, à l'occasion de la rencontre entre le FC Barcelone et le Real Madrid.