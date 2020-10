Ex- OM : Bouna Sarr, les dessous de son transfert au Bayern

Bouna Sarr a quitté l’ OM pour rejoindre le Bayern Munich au bout du mercato estival. Présenté à la presse ce lundi, l’ancien latéral droit de l’Olympique de Marseille a révélé que son transfert en Bavière était le résultat d’un intérêt réciproque entre le club allemand et lui.

Bouna Sarr déjà heureux au Bayern Munich

Au dernier jour du mercato estival, Bouna Sarr a été vendu au Bayern Munich contre un chèque de 10 millions d’euros. L’ancien Messin n’avait jamais été un indésirable à l’ OM. En revanche, il était destiné à une grosse vente pour renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille. Dans son nouveau club, le Franco-Guinéen a livré ses premiers mots ce lundi. « J'ai eu une très bonne impression, je suis ravi et content d'être ici, dans ce nouveau club, dans cette nouvelle ville. C'est la première fois que je connais une expérience à l'étranger », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Intérêt réciproque entre l’ancien Marseillais et le club bavarois

Bouna Sarr a ensuite révélé que le match de préparation estivale entre le Bayern Munich et l’ OM (1-0) avait été très important dans son choix d’évoluer en Bavière. « Le match amical de pré-saison a été un moment clé pour moi et je suis vraiment heureux d'être ici, chez les champions d'Europe en titre. C'est valorisant pour moi. J'ai reçu un très bon accueil, même si la plupart de mes coéquipiers étaient en sélection. J'ai hâte de commencer les entraînements avec eux », a expliqué le joueur de 28 ans. En retour, les recruteurs munichois ont été séduit par le profil du natif de Lyon. « On m'a fait venir, car je pouvais apporter une solution. Il leur fallait un profil supplémentaire, différent. C'est mon cas, je suis un latéral qui aime attaquer et c'est ce que le club recherchait », a déclaré Bouna Sarr. À noter que Choupo-Moting, ancien attaquant du PSG, a également été présenté ce lundi.