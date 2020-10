FC Metz Mercato : Hognon refuse de redevenir coach adjoint

Devenu entraîneur principal du FC Metz, Vincent Hognon a été obligé de céder la place à Frédéric Antonetti, de retour ce lundi après près de 2 ans d’absence. Le coach de 46 ans a annoncé son départ, après avoir refusé de redevenir l’adjoint de Frédéric Antonetti.

FC Metz : passation de service entre Vincent Hognon et Frédéric Antonetti

Initialement entraîneur principal du FC Metz, Frédéric Antonetti avait quitté le banc le 17 décembre 2018 pour des raisons familiales. Vincent Hognon, qui était son adjoint, avait donc été nommé entraîneur principal à titre intérimaire. Mais le retour de Frédéric Antonetti sur le banc des Grenats a été acté ce lundi et sera effectif demain mardi. « Lorsque Frédéric a souhaité en décembre 2018 prendre du recul pour accompagner son épouse, nous avions convenu ensemble qu’il retrouverait sa place d’entraîneur de l’équipe lorsqu’il sentirait que c’est le bon moment », a rappelé le président de la formation mosellane dans un communiqué de presse. Résultat, Vincent Hognon doit céder la place pour redevenir entraîneur adjoint.

Vincent Hognon annonce son départ

Vincent Hognon s’est exprimé sur le site officiel du FC Metz. Il a d’abord tenu à remercier les Grenats pour lui avoir donné l’occasion de vivre sa première expérience d’entraîneur principal en Ligue 1. Le technicien français s’est également dit heureux d’avoir « atteint les objectifs qui étaient fixés : une montée en Ligue 1 en mai 2019 avec le titre de champion de Ligue 2, et un maintien la saison suivante ». Mais Vincent Hognon ne souhaite pas redevenir l’adjoint de Frédéric Antonetti et a annoncé son départ du club mosellan. « A l’heure où nos routes se séparent, je souhaite le meilleur au club, pour cette fin de saison d’abord, et pour l’avenir ensuite », a-t-il déclaré. Reste à voir dans quel club le désormais ancien tacticien du FC Metz va rebondir.