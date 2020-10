OL Mercato : Reine-Adélaïde agacé par l’arrivée de Paqueta

Jeff Reine-Adélaïde a quitté l’ OL pour rejoindre l’OGC Nice cet été. L’entourage du milieu de terrain explique que cette décision a été motivée par l’arrivée de Lucas Paqueta à l’Olympique Lyonnais.

OL : Jeff Reine-Adélaïde pas vraiment chaud pour partir ?

Jeff Reine-Adélaïde avait fait une sortie pour se plaindre de son temps de jeu très réduit à l’ OL. L’ancien Angevin disait en avoir parlé avec l’entraîneur Rudi Garcia et que ce denier lui avait à chaque fois fait des promesses qu’il n’a jamais tenues. Le joueur disait également en avoir parlé à ses dirigeants, mais que ses derniers avaient semblé indifférents à sa situation. Agacé, il voulait donc quitter le club rhodanien pour se relancer ailleurs. Mais l’entourage du joueur de 22 ans soutient que ce dernier n’avait pas l’intention d’abandonner l’Olympique Lyonnais. Son clan aurait confié à France Football que la battage médiatique de l’ex-Gunner n’était qu’un « cri du coeur » et non une « manœuvre » pour forcer son départ.

Jeff Reine-Adélaïde mécontent de l’arrivée de Lucas Paqueta

L’international Espoirs français a bien quitté l’ OL. Il a rejoint l’OGC Nice dans le cadre d’un prêt avec option d’achat de 25 millions d’euros. Jeff Reine-Adélaïde n’aurait pas du tout apprécié l’arrivée de Lucas Paqueta en provenance du Milan AC contre un chèque de 20 millions d’euros. Pour le Français, déjà en manque de temps de jeu, l’arrivée du milieu de terrain brésilien de 23 ans ne permettait plus aucun espoir. D’où sa décision de quitter l’Olympique Lyonnais pour rejoindre l’OGC Nice où il espère avoir du temps de jeu afin de se relancer. Quant à Lucas Paqueta, son passage au Milan AC reste très peu convaincant. Le Brésilien n’est jamais parvenu à s’imposer dans l’effectif milanais. D’ailleurs, il était très peu aligné par l’entraîneur du club de Serie A. Il va désormais devoir prouver que les recruteurs gones ont été bien inspirés de le signer, en aidant l’ OL à sortir de ses difficultés en ce début de saison.