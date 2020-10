Stade rennais : Sanction de Niang, Florian Maurice se prononce

M’Baye Niang, malgré ses déclarations sur son envie de quitter le Stade rennais, restera bien en Bretagne. Le buteur sénégalais va de nouveau défendre les couleurs du SRFC dont il a fâché les fans par son très fort désir d’ailleurs.

Stade rennais : Quelle suite pour M'Baye Niang ?

En début de mercato estival, M’Baye Niang a fait savoir qu’il voulait rejoindre l’OM. Le club phocéen a d’ailleurs été le premier de ses courtisans à lui faire deux propositions dès l’ouverture du marché, mais sans succès. Sylvain Armand, ancien coordinateur sportif du Stade rennais, avait fait cette révélation sur Téléfoot. L’ASSE a aussi tenté de l’avoir. Après un déplacement dans la ville de Saint-Etienne et un passage réussi à la visite médicale, Niang a été renvoyé à Rennes par les dirigeants stéphanois, agacés par l’implication de plusieurs agents de joueurs dans la dernière ligne droite du transfert. M’Baye Niang ne s’est pas arrêté là. Il a confié ses regrets après son transfert avorté dans le Forez, la goûte d’eau pour les supporters rennais. Interrogés dans un sondage de Ouest France, 73% de 2500 personnes ont estimé que M’Baye Niang avait porté un coup à l’image du Stade rennais.

SRFC : Florian Maurice se prononce sur des sanctions

Ce comportement du joueur qui prête à conséquence va-t-il être sanctionné ? La question a été posée à Florian Maurice, le directeur sportif du SRFC, qui a estimé que non parce que pour lui : « M’Baye se sanctionne tout seul, malheureusement. » Le dirigeant Rennais a tenu à faire retenir ce qui est important : « Aujourd’hui, c’est un joueur du Stade Rennais, donc il faut l’utiliser en tant que joueur du Stade Rennais et quand il pourra nous apporter quelque chose, on sera content de ce qu’il pourra faire, si jamais c’est très positif. »

Il n’y aura donc pas de sanctions de la direction contre M’Baye Niang pour avoir dit qu’il voulait rejoindre l’ Olympique de Marseille ou qu’il trouve dommage l’échec de son transfert à l’ ASSE.