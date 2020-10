Stade Rennais Mercato : Clash entre Mbaye Niang et Holveck

Le mercato estival de Mbaye Niang continue à dévoiler ses coulisses. Cette fois, l’attaquant du Stade Rennais FC n’aurait pas hésité à affronter le président Nicolas Holveck pour une question de prime.

Stade Rennais FC : Mbaye Niang, son transfert à l’ASSE plombé par une prime ?

Mbaye Niang n’a pas quitté le Stade Rennais FC, mais il est certainement parmi les joueurs de Ligue 1 qui ont vécu un été très mouvementé. Au tout début du marché, l’attaquant sénégalais avait été annoncé à l’OM. La piste s’est éteinte quand André Villas-Boas a déclaré qu’il n’était pas attiré par le profil du joueur, également trop cher pour les finances du club. Mais ce n’était pas la fin du mercato pour le joueur de 25 ans. La semaine dernière, l’ancien Caennais a cette fois été annoncé en tant que joker à l’ASSE. L’opération était même proche d’être bouclée quand un un clash lié à une prime aurait éclaté entre Mbaye Niang et le président Nicolas Holveck.

Prime de 150 000 : discussion tendue entre le joueur et son président

Ce mardi, L’Équipe dévoile une rencontre tendue entre Mbaye Niang et Nicolas Holveck au sujet d’une prime collective de 150 000 euros. Cette prime devait être versée à chaque joueur du Stade Rennais FC en fin de saison dernière. A cause de la crise économique, le paiement a été reporté en automne, avec l’accord du Sénégalais et de Damien Da Silva, tous deux mandatés pour parler au nom de leurs coéquipiers. Mardi dernier, alors que l’ex-Milanais était tout proche de signer à l’ASSE, le président Nicolas Holveck aurait jugé que le Stade Rennais FC ne lui devait plus cette prime. Une décision qui n’a pas du tout plu à l’ancien buteur du Torino. Selon le quotidien sportif, le refus de Nicolas Holveck de payer la prime à Mbaye Niang « provoque un tête-à-tête houleux entre les deux hommes, mardi dernier, en début d’après-midi ». Mais tout est finalement rentré dans l’ordre. Sauf que le départ du Sénégalais à l’AS Saint-Étienne n’a pas été conclu…