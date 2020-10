OM Mercato : Un nouveau client de poids pour Florian Thauvin

Libre de tout contrat en juin prochain, Florian Thauvin suscite plusieurs intérêts. Le dernier club en date attiré par le profil du joueur de l’ OM serait le FC Séville.

OM : Florian Thauvin dans le viseur du FC Séville

Si Florian Thauvin ne prolonge pas avec l’ OM, il sera libre de négocier avec le club de son choix dès janvier 2021. Le FC Séville figure désormais parmi les clubs qui pourraient se présenter lors de ces éventuelles négociations pour tenter de signer librement l’ailier droit de l’Olympique de Marseille. Selon les informations du quotidien andalou Estadio Deportivo, les recruteurs sévillans auraient désormais ajouté le nom du milieu offensif marseillais sur la liste de leurs cibles. Une liste comprenant également les noms de Joshua King (Bournemouth), Arkadiusz Milik (SSC Naples) et Otavio (FC Porto). Le FC Séville devrait toutefois déjouer la concurrence du Milan AC, candidat de longue date au profil du joueur de l’ OM.

Mission possible pour les Sévillans ?

Si le Milan AC et le FC Séville semblent pour l’instant les prétendants les plus chauds, d’autres clubs ne manqueront pas de se signaler le moment venu en raison du statut contractuel de l’ancien Bastiais. C’est dire si la concurrence pour la signature de Florian Thauvin sera très serrée. Mais les recruteurs du club de Liga pourraient compter sur un atout loin d’être négligeable, à savoir la brillante réussite de Lucas Ocampos. Parti de l' OM au FC Séville lors du mercato estival 2019, l’ailier gauche argentin a réalisé une excellente saison 2019-2020, avec 14 buts, 3 passes décisives et une Ligue Europa. Devenu international argentin, l’ancien Marseillais suscite désormais l’intérêt de grosses écuries dont Manchester United, prêt à mettre pas moins de 40 millions d’euros pour le signer. Un exemple qui pourait motiver Florian Thauvin à s’engager avec le club andalou…