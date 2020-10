PSG Mercato : une offre énorme pour un champion du monde ?

Et si le PSG était de nouveau sur un énorme coup ? Toujours sur le pont pour améliorer son effectif, le club parisien et Leonardo se pencheraient sur le dossier d'un international français pour se renforcer et peut-être faire une très belle affaire. Et c'est du côté du FC Barcelone que les dirigeants du Paris SG se tourneraient.

Le PSG et le FC Barcelone pourraient s'entendre

Griezmann ciblé par le PSG













Au FC Barcelone, un joueur n'arrive pas à s'épanouir depuis son arrivée. La prise de fonction de Ronald Koeman à la tête du Barça n'y a rien changé : Antoine Griezmann broie du noir en Catalogne . Au point que le FC Barcelone pourrait chercher rapidement à s'en séparer, selon les dires du journaliste espagnol Eduardo Inda. "Griezmann n'a toujours pas réussi à s'intégrer au FC Barcelone. Le capitaine n'en veut pas, le noyau dur du vestiaire n'en veut pas et avec l'entraîneur, le problème est énorme", a expliqué Inda dans l'émission El Chiringuito.Le PSG pourrait alors monter une opération pour faire venir Antoine Griezmann. Les dirigeants parisiens ont toujours gardé un œil sur le champion du monde 2018 et sa situation compliquée au FC Barcelone apparait comme une porte ouverte. Eduardo Inda, lui, en est convaincu : "Le PSG le veut et ça ne le dérangerait pas d'y aller lors du mercato hivernal." Il faudra probablement sortir le chéquier du côté du PSG, mais sans doute pas les 120 millions d'euros payé par le Barça à l'Atlético de Madrid, le prix de l'international français ayant baissé au cours des deux dernières saisons. De quoi laisser rêveurs les supporters parisiens qui verraient Griezmann rejoindre au Parc des Princes deux autres champions du monde, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.