PSG Mercato : Une star du Real Madrid dans le viseur

Le mercato est à peine terminé que la machine à rumeurs s'emballe à nouveau. Le PSG réfléchirait déjà à attirer de nouveaux renforts, après avoir été relativement prudent sur le marché des transferts cet été. Avec un œil toujours vers l'Espagne, les dirigeants parisiens tentent de faire leurs emplettes du côté du Real Madrid.

Un défenseur de renom pour le PSG ?

Lors de l'émission El Chiringuito, très populaire en Espagne, les journalistes présents ont évoqué les différentes pistes qui intéressent actuellement le PSG. Outre le désir du club champion de France de faire venir dans ses rangs un Antoine Griezmann très en difficulté au FC Barcelone, les dirigeants parisiens, Leonardo en tête, regarderaient de très près l'effectif du Real Madrid. Le PSG prêt à faire des bonnes affaires chez les grands d'Espagne ? Pour les journalistes locaux, ça ne fait pas un doute. Et pour renforcer sa défense, Paris pourrait faire une belle affaire en attirant une légende du Real.

Un Ramos à moindre coût

Et c'est sur le défenseur central Sergio Ramos que le PSG aurait jeté son dévolu. Un joueur certes de 34 ans, mais qui ne montre aucun signe de faiblesse à Madrid et qui est surtout doté d'une expérience conséquente. Sa venue pourrait être bénéfique au club parisien dans son optique de gagner la Ligue des champions : Sergio Ramos en a, lui, quatre dans son armoire à trophées. Après 15 ans de bons et loyaux services sous les couleurs de la Maison Blanche, Ramos pourrait avoir le désir de finir sa carrière sous d'autres cieux et donc à Paris. Le PSG pourrait en profiter pour faire venir le défenseur central à un coût réduit, puisque l'Espagnol est en fin de contrat. Le Real Madrid, désireux de faire venir Mbappé, se montrerait enclin à utiliser son défenseur comme une possible monnaie d'échange. Affaire à suivre.