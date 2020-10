SRFC : Florian Maurice fait une grosse mise au point à Niang

Mbaye Niang est toujours un joueur du SRFC malgré ses différentes tentatives pour quitter le club. Florian Maurice, directeur sportif du club breton, vient d’adresser une grosse mise au point à l’attaquant international sénégalais.

SRFC : Florian Maurice indique à Mbaye Niang la conduite à tenir

Avec l’échec de son transfert à l’ASSE, Mbaye Niang revient dans le groupe du Stade rennais où se dessine une grosse concurrence. Trois nouveaux buteurs, Serhou Guirassy, Jérémy Doku et Martin Terrier, ont rejoint le groupe du SRFC lors de ce mercato estival. Interrogé sur les difficultés qui s’imposeront désormais au coach Rennais au moment de composer son onze de chaque match, le sénégalais a lâché « Le coach peut changer de système, à lui de trouver une solution ». Cette sortie est une maladresse de plus de la part de Mbaye Niang. Florian Maurice, le directeur sportif du SRFC, a procédé à une grosse mise au point sur le sujet. Dans les colonnes de Ouest France, le dirigeant rennais a déclaré : « Ça sera à lui (M’baye Niang, ndlr) de s’adapter. Le coach fera ses choix. Si le coach est amené à changer de système avec lui ou peut-être sans lui, dans tous les cas l’idée c’est de rentrer dans une concurrence pour que tout le monde en sorte vainqueur. »

Mbaye Niang, son avenir au Stade rennais entre ses mains

Toujours dans les colonnes du même média régional, Florian Maurice a évoqué l’avenir de Mbaye Niang au Stade rennais. A la question de savoir s’il voyait le sénégalais aller au bout de la saison avec les Rouge et Noir, sa réponse a été : « Ça dépendra surtout de lui, de ce qu’il va nous montrer jusqu’au 31 janvier. » Le dirigeant du Stade rennais poursuit en disant : « Nous, on a envie simplement de remettre en selle un joueur qui sera utilisable par le coach à partir du moment où il sera bien sur le plan physique. Le groupe vit bien, le train est parti et plutôt bien parti, à M’Baye maintenant de se remettre en selle pour rattraper ce train. »

Tout est donc très clair dans l’esprit des dirigeants du Stade rennais, à savoir que Niang va devoir s’adapter aux choix de l’entraîneur et pas l’inverse. Les porte de sorties restent aussi ouvertes pour le joueur en janvier prochain sauf s’il se montre plus prolifique que ses nouveaux concurrents en interne.