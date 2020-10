ASSE Mercato : L'agent de Niang démolit Saint-Etienne

Le feuilleton qui a animé la fin du mercato entre l'ASSE, le Stade Rennais et M'Baye Niang n'est toujours pas terminé. Après le transfert avorté de l'attaquant des Rouge et Noir du côté de Saint-Etienne, la valse des agents, l'interview fleuve de Niang et les remontrances des dirigeants rennais, voilà qu'un des conseillers du Sénégalais est venu en rajouter une couche dans cette affaire qui en dit long sur l'entourage des joueurs.

L'agent de Niang tire à balles réelles sur l'ASSE

Les deux clubs impliqués dans l'opération, Saint-Etienne et Rennes, avaient mis un terme aux négociations, dénonçant les jeux d'influence des agents et conseillers de M'Baye Niang, coupables selon eux d'avoir fait capoter le deal. L'attaquant rennais avait, dans L'Equipe, balayé d'un revers de la main ces accusations. Mais la dernière sortie de l'un des agents du buteur vient remettre de l'huile sur le feu et laisse à penser que l'ASSE et le SRFC n'ont pas forcément eu tort en se plaignant de cette situation. En effet, Grégory Gélabert, l'un des deux agents de Niang, a expliqué, toujours à L'Equipe, les raisons de la non-venue du buteur breton dans le Forez.

De Rennes à Saint-Etienne, une "régression" ?

L'agent Grégory Gélabert n'y est d'ailleurs pas allé par quatre chemins, en tirant à boulets rouges sur l'ASSE et sur le niveau de jeu de l'équipe de Claude Puel. Il explique franchement avoir "refusé d'accompagner" Niang à Saint-Etienne. "Je ne cautionnais pas ce choix, mon associé (Jonathan Chiche, NDLR) non plus, a-t-il continué. Quand M'Baye m'a demandé ce que j'en pensais, pas plus tard que jeudi soir, je lui ai dit que c'était un mauvais choix pour la suite de sa carrière et une régression sportive." Les supporters de l'ASSE apprécieront, même si Rennes, qualifié en Ligue des champions et troisième du dernier exercice en Ligue 1, a pris le pas sur les Verts ces dernières saisons. Mais Grégory Gélabert a néanmoins conclu en se dédouanant de toute gourmandise : "On n'a rien exigé et je ne souhaitais pas être rémunéré dans une affaire que je ne cautionne pas." La suite au prochain épisode ?