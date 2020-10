Real Madrid Mercato : Le plan B si Mbappé ne vient pas

Voilà plusieurs saisons que le Real Madrid semble avoir fait de Kylian Mbappé sa priorité numéro 1. Mais les mercato passent et le jeune prodige français est toujours au PSG. L'intérêt de Zinédine Zidane et des dirigeants madrilènes ne faiblit pas, mais les dirigeants parisiens ne semblent pas prêts à lâcher leur pépite. La Maison Blanche se tourne alors vers une autre piste.

Le Real Madrid veut du lourd en attaque

À moins de lâcher un énorme chèque et probablement quelques joueurs, le Real Madrid aura toutes les peines du monde à faire partir Mbappé du PSG. Mais le champion d'Espagne reste déterminé à faire venir un renfort de poids en attaque, avec de préférence un jeune joueur qui pourrait assurer un avenir radieux au Real pendant de nombreuses saisons. Zidane et ses dirigeants auraient trouvé et avancé sur un plan B, en cas d'échec avec Mbappé. C'est, en tout cas, ce qu'affirme le quotidien spécialisé espagnol Marca, qui fait ce mardi sa une sur ce fameux plan B.

Dortmund dans le viseur

"Haaland si Mbappé ne vient pas", titre ce mardi Marca, affirmant que les dirigeants du Real Madrid n'ont "pas perdu des yeux la progression" de l'international norvégien. À seulement 20 ans, le buteur du Borussia Dortmund ne cesse d'impressionner avec une saison 2019-2020 phénoménale marquée par 44 buts en 40 matches. Cette saison, Erling Haaland repart sur les mêmes bases, avec un ratio d'une réalisation par match (cinq en cinq rencontres). Une efficacité qui plait beaucoup au Real, tout comme le potentiel du joueur qui pourrait encore franchir un cap dans les mois à venir. Madrid, assez peu dépensier et plutôt frileux sur le marché des transferts cette saison, notamment en raison de la pandémie de Covid-19, pourrait craquer sa tirelire en 2021, avec dans l'optique de faire signer son nouveau "Galactique".