Stade de Reims : Un ancien joueur devant le tribunal

L'ancien joueur du Stade de Reims, Antoine Conte, va comparaître le 26 janvier 2021 devant le tribunal correctionnel. Le défenseur de 26 ans, aujourd'hui au Beitar Jerusalem, sera jugé pour des faits de violences aggravées survenus en décembre 2016.

Antoine Conte frappe un lycéen avec une batte de baseball

Le 8 décembre 2016, Antoine Conte, alors joueur du Stade de Reims, dégoupille. Un lycéen est témoin d'une dispute conjugale entre le défenseur et sa compagne. Alors que le jeune homme tente d'intervenir pour mettre un terme à l'altercation, Antoine Conte le frappe avec une batte de baseball. Sérieusement blessé, le lycéen se retrouve en soins intensifs. Le joueur du Stade de Reims est alors interpelé et placé en garde à vue. Il reconnait rapidement les faits et se dit "dégoûté" par son comportement. Dans la foulée, le club réagit par l'intermédiaire d'un communiqué, dénonçant des "actes de violence inqualifiables", condamnant "avec une extrême fermeté ces agissements".

Le Stade de Reims l'avait viré

Le journal L'Union révèle que la victime souffre désormais d'une infirmité permanente, ce qui aurait pu mener l'affaire devant les assises. Mais le jeune homme souhaitait une correctionnalisation des faits, afin d'écourter une procédure judiciaire qui dure depuis maintenant près de quatre années. Quant à la compagne d'alors du joueur, elle n'avait pas porté plainte contre Conte, mais avait déjà engagé une procédure similaire quelques mois auparavant. C'est donc devant un tribunal correctionnel qu'Antoine Conte, mis dehors par le Stade de Reims, devra répondre de ses actes. Après son renvoi du club champenois, il avait trouvé une porte de sortie au Beitar Jerusalem, club où il évolue toujours. Conte risque aujourd'hui une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison.