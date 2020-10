SRFC Mercato : Camavinga a une nouvelle option de transfert

Un nouveau grand d'Europe entre dans la danse pour s'offrir la pépite du Stade Rennais, Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain qui a connu sa première titularisation et son premier but avec l'équipe de France face à l'Ukraine (7-1), a de plus en plus d'options pour son avenir. Après la Juventus et le Real Madrid, un nouveau club a montré son intérêt pour le joueur de 17 ans au SRFC.

Camavinga a l'embarras du choix

L'Angleterre fait les yeux doux au SRFC













On aurait tous aimé, à 17 ans, avoir autant d'opportunités excitantes pour la suite de notre carrière professionnelle. Eduardo Camavinga a cette chance, qu'il a construite sur son talent. Le n°10 du SRFC ne voient que des grands clubs frapper à la porte des Rouge et Noir avec l'intention d'engager la future star française. Depuis maintenant plusieurs mois, le Real Madrid de Zinédine Zidane a fait savoir que Camavinga constituait sa priorité n°1 pour le mercato de 2021. Le néo-international ne serait, bien évidemment, pas insensible aux charmes du Real, dont le prestige n'est plus à démontrer. Puis c'est la Juventus qui a évoqué son intérêt au SRFC, se positionnant en force dans le concert des clubs intéressés.D'après le quotidien sportif espagnol As, c'est d'outre-Manche que viendraient les dernières prises d'informations, et plus précisément de Manchester United. Les Red Devils ont, en effet, décidé de porter un regard appuyé sur le jeune breton du SRFC. Après avoir manqué les signatures de jeunes joueurs très prometteurs, tels que Erling Haaland ou Jadon Sancho du Borussia Dortmund, les Mancuniens souhaiteraient définitivement mettre en place leur politique de rajeunissement et de recrues à fort potentiel avec Eduardo Camavinga. Avec, derrière, peut-être la volonté de remplacer Paul Pogba ou d'associer les deux milieux de terrain de l'équipe de France. Un transfert qui s'annonce difficile étant donné les préférences du joueur, qui vont plutôt vers le Real Madrid, et la forte concurrence à laquelle le club entraîné par Ole Gunnar Solskjaer devra faire face.