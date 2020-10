Manchester United: Une ancienne gloire doute de Cavani

Arrivé libre au mercato estival en provenance du Paris-Saint-Germain, l'attaquant Edinson Cavani n'a visiblement pas séduit tout le monde en Angleterre. En effet, dans une interview accordée à nos confrères de Stadium Astro, l'ancien milieu de terrain mancunien Paul Scholes a fait part de son scepticisme concernant l'apport du nouvel attaquant de Manchester United, Edinson Cavani.

Une ancienne gloire de Manchester United sceptique concernant Cavani

« Bien sûr, par le passé, cela a été un attaquant de grande qualité. Cela ne fait aucun doute. Mais il a 33 ans et semblait sur le point de prendre sa retraite. Il n'a pas beaucoup joué au PSG la saison dernière », a déclaré l'ancien international anglais (66 sélections, 14 buts). Il a poursuivi en déclarant : « Il y a cinq ou six ans, oui cela aurait été une superbe signature et il aurait probablement pu nous emmener au niveau supérieur. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il puisse nous y emmener ».

Selon lui, « Cavani aurait dû venir en prêt. Si vous avez des problèmes en pointe, il aurait fallu signer un joueur en prêt pour traverser ce moment difficile. [...] C'est comme ça que je vois Cavani et non comme quelqu'un de 33 ans qui signe un contrat de deux ans. Je trouve cela très étrange. », a ajouté l'ancienne gloire de Manchester United.

En quatorzaine par respect des mesures sanitaires anglaises, l'attaquant du PSG ne sera pas disponible samedi à Newcastle pour le compte de la 5e journée de Premier League. Sur leur site officiel, le club mancunien a toutefois voulu préciser que Cavani pourra jouer face au PSG le 20 octobre prochain en Ligue des champions en fonction de sa condition physique. Les supporters parisiens devraient apprécier cette annonce. Rappelons que, selon une enquête du site web The Athletic menée auprès de nombreux agents, l'arrivée d'Edinson Cavani à Manchester United est considérée comme le pire transfert de l'été en Premier League.